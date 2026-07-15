Сборная Испании победила Францию и вышла в финал ЧМ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 2:0 победили Францию в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Игра прошла в Арлингтоне, США.

На 22-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти и вывел сборную Испании вперед. На 58-й минуте Педро Порро укрепил преимущество сборной Испании.

В результате Испания вышла в финал, где сыграет с победителем пары Англия – Аргентина. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

Действующий чемпион мира – Аргентина.