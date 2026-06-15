Медведев обошел Джоковича в рейтинге ATP

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Таким образом, Медведев обошел серба Новака Джоковича, который, соответственно, опустился с седьмой на восьмую ступень.

Эта рокировка – единственная в топ-10 рейтинга. На его вершине по-прежнему находится Янник Синнер (Италия), ближайшие его преследователи – Карлос Алькарас (Испания) и Александр Зверев (Германия).

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала турнира категории ATP-250 в Нидерландах.