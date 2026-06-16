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У сборной Туниса сменился главный тренер после первого матча на ЧМ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федерация футбола Туниса объявила в соцсетях об отставке Сабри Лямуши с поста главного тренера национальной команды.

Контракт с французом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отставка произошла после крупного поражения Туниса от сборной Швеции (1:5) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Новым главным тренером до конца турнира будет француз Эрве Ренар.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Туниса сыграет также с Японией (21 июня) и Нидерландами (26 июня).

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

футбол Тунис
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