Сборная Швеции с крупным счетом победила Тунис на ЧМ

Кот-д'Ивуар взял верх над Эквадором

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по футболу со счетом 5:1 переиграла национальную команду Туниса в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча прошла в Гуадалупе, Мексика.

В составе шведской сборной голы провели Ясин Аяри (7, 90+6 минуты), Александер Исак (30), Виктор Дьекереш (59), Маттиас Сванберг (84). Автором единственного гола у Туниса оказался Омар Рекик (43).

Команды представляют группу F, в которой после первого тура лидирует Швеция. По 1 баллу набрали сыгравшие вничью (2:2) Япония и Нидерланды. Тунис – на четвертой строчке, 0 очков.

В матче группы Е Кот-д'Ивуар со счетом 1:0 взял верх над Эквадором. Гол состоялся на 90-й минуте, точный удар нанес Адам Диалло.

По 3 очка в группе Е набрали Германия и Кот-д'Ивуар. Эквадор и Кюрасао очков в первом туре не набрали.

Чемпионат мира впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике и с рекордным числом участников – 48. Среди них отсутствует сборная России, которая из-за санкций не была допущена на отборочный турнир.

ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующий чемпион – сборная Аргентины.