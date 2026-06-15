Поиск

Сборная Швеции с крупным счетом победила Тунис на ЧМ

Кот-д'Ивуар взял верх над Эквадором

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по футболу со счетом 5:1 переиграла национальную команду Туниса в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча прошла в Гуадалупе, Мексика.

В составе шведской сборной голы провели Ясин Аяри (7, 90+6 минуты), Александер Исак (30), Виктор Дьекереш (59), Маттиас Сванберг (84). Автором единственного гола у Туниса оказался Омар Рекик (43).

Команды представляют группу F, в которой после первого тура лидирует Швеция. По 1 баллу набрали сыгравшие вничью (2:2) Япония и Нидерланды. Тунис – на четвертой строчке, 0 очков.

В матче группы Е Кот-д'Ивуар со счетом 1:0 взял верх над Эквадором. Гол состоялся на 90-й минуте, точный удар нанес Адам Диалло.

По 3 очка в группе Е набрали Германия и Кот-д'Ивуар. Эквадор и Кюрасао очков в первом туре не набрали.

Чемпионат мира впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике и с рекордным числом участников – 48. Среди них отсутствует сборная России, которая из-за санкций не была допущена на отборочный турнир.

ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующий чемпион – сборная Аргентины.

футбол ЧМ-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ

"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ
ЧМ-2026

Нидерланды и Япония сыграли вничью на ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао на ЧМ

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао на ЧМ
ЧМ-2026

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира в Нидерландах

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Сборная США разгромила Парагвай на чемпионате мира по футболу

Сборная США разгромила Парагвай на чемпионате мира по футболу