ISU не включил российских фигуристов в число участников Гран-при-2026/27

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте опубликовал список участников этапов серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27.

Российские и белорусские фигуристы не заявлены ни на один из этапов серии.

В общей сложности участие в Гран-при примут порядка 150 спортсменов, включая олимпийских чемпионов, чемпионов мира, призёров чемпионатов мира и самых перспективных молодых фигуристов международного уровня.

Серия Гран-при состоит из шести этапов. Первый пройдет во Франции 23-25 октября. Также этапы примут Канада, Китай, США, Финляндия и Япония.

Финал Гран-при пройдет в декабре в Китае.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года.