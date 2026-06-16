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Экс-тренер МЮ Рубен Аморим возглавил "Милан"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Португалец Рубен Аморим занял пост главного тренера "Милана", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2028/29.

Предшественником Аморима в должности главного тренера "Милана" был Массимилиано Аллегри, при котором команда финишировала на пятом месте в Серии А и не смогла пробиться в Лигу чемпионов (за что и был уволен).

Сам Аморим с 2024 по 2026 год возглавлял английский "Манчестер Юнайтед", довел команду до финала Лиги Европы УЕФА. До этого, с 2020 по 2024 год работал наставником "Спортинга", который под его руководством по два раза выиграл чемпионат Португалии и Кубок португальской лиги, один раз – Суперкубок Португалии.

Будучи игроком, Аморим завоевал национальные титулы Португалии в составе "Бенфики".

футбол Милан Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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