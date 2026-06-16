Медведев единственным из россиян вышел во второй круг турнира в Халле

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри в первом круге турнира в Халле (Германия).

Результат – 6:3, 6:4.

Медведев – первая ракетка России, а в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает седьмое место. Этчеверри в рейтинге АТР – на 30-м месте.

В матче за выход в четвертьфинал Медведев сыграет с 53-й ракеткой мира Теренсом Атманом из Франции.

В результате Медведев стал единственным из россиян, кому удалось пробиться во второй круг соревнования. Как сообщалось, его соотечественники Андрей Рублев (№ 13 в мировом рейтинге) и Карен Хачанов (18) свои матчи в стартовом круге проиграли.

Турнир в Халле относится к серии АТР 500, матчи проходят на травяном покрытии.

Действующий и двукратный победитель – представитель Казахстана Александр Бублик. В 2023 году в финале он выиграл у Рублева, в 2025 году – у Медведева. Трехкратным чемпионом является Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002). Рекорд по числу титулов принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру – 10.