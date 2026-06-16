Рублев и Хачанов выбыли из турнира в Халле

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов проиграли в матчах первого круга турнира в немецком Халле.

Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу – 3:6, 2:6.

В мировом рейтинге Рублев занимает 13-е место, Хуркач – 103-е.

18-я ракетка мира Карен Хачанов потерпел поражение от 66-й ракетки американца Итана Куинна – 6:1, 4:6, 4:6.

Позднее во вторник свой матче первого круга проведет седьмая ракетка мира Даниил Медведев. Его соперник – аргентинец Томас-Мартин Этчеверри (№30 в мировом рейтинге).

Турнир в Халле относится к серии АТР 500, матчи проходят на травяном покрытии.

Действующий и двукратный победитель – представитель Казахстана Александр Бублик. В 2023 году в финале он выиграл у Рублева, в 2025 году – у Медведева. Трехкратным чемпионом является Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002). Рекорд по числу титулов принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру – 10.