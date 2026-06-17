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Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Килиан Мбаппе довел до 58 число голов за сборную Франции по футболу.

Этого показателя он достиг благодаря дублю в матче чемпионата мира 2026 года против Сенегала. В результате Мбаппе вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. Предыдущий рекорд принадлежал Оливье Жиру (57).

Мбаппе и Жиру – победители чемпионата мира 2018 года в России. Жиру к настоящему моменту завершил выступления за сборную Франции.

Что касается матча против Сенегала, французские футболисты одержали победу со счетом 3:1.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборной Франции предстоят матчи с Ираком (23 июня, начало – 0:00 мск) и Норвегией (26 июня, 22:00).

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу в Мексике

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футбол Килиан Мбаппе Франция Оливье Жиру
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