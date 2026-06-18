Ибраима Конате перешел из "Ливерпуля" в "Реал"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате подписал контракт с "Реалом", сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Согласно договору, 27-летний футболист будет играть за "Реал" до 30 июня 2030 года.

За "Ливерпуль" Конате выступал с 2021 года. В составе команды он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, два раза – Кубок Английской футбольной лиги.

В составе сборной Франции Конате стал серебряным призером чемпионата мира, бронзовым – Лиги наций УЕФА.

В настоящее время спортсмен находится в расположении сборной Франции, которая принимает участие в чемпионате мира 2026 года.