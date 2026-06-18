World Athletics ратифицировала лучший результат сезона в мире Кнороз

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) официально ратифицировала результат российской прыгуньи с шестом Полины Кнороз, Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА.

В начале июня на традиционном турнире "День прыжков" в Москве Кнороз преодолела планку на высоте 4,87 метра, обновив личный рекорд и показав лучший результат летнего сезона в мире. Выше россиянки в текущем году прыгнула лишь представительница США Ханна Молл (4,88 м), однако ее достижение было установлено в рамках зимнего сезона.

Серебряным призером "Дня прыжков" в столице стала Татьяна Калинина (4,60 м), бронзовую медаль завоевала Ирина Михайлова (4,50 м).

Ближайший старт Полины Кнороз состоится в четверг - она примет участие в Кубке России по легкой атлетике, который пройдет в Чебоксарах с 18 по 21 июня.