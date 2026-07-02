Генменеджер "Вашингтона" заявил о наличии ресурсов для нового контракта с Овечкиным

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Крис Патрик заявил, что у клуба достаточно места под потолком зарплат и в заявке для сохранения капитана Александра Овечкина, несмотря на активную селекцию.

"Я думаю, мы сможем предложить Алексу то, что ему подойдет, исходя из наших предыдущих переговоров. Есть способы обеспечить его деньгами, которые ему нужны, учитывая его возраст и структуру возможных контрактов. У нас достаточно рычагов, чтобы сделать сделку реальной", — приводит слова Патрика ESPN.

В нынешнее межсезонье "Вашингтон" стал одним из самых активных клубов на рынке. Он выменял у "Сент-Луиса" нападающего Джордана Кайру, а также в результате обмена с "Баффало" получил Алекса Така. Кроме того, в качестве свободных агентов были подписаны форварды Бун Дженнер и Джонни Бродзински, а также защитники Джастин Холл и Венсан Дешарне. Отмечается, что после этих трансферов у "Вашингтона" осталось около $4,37 млн свободного пространства под потолком зарплат при 14 нападающих в составе.

1 июля Овечкин стал свободным агентом, его контракт с "Вашингтоном" истек. Россиянин заявлял, что со своим будущим определится этим летом.

40-летний Овечкин играл за "Вашингтон" с 2005 года. Он – рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (929 голов). В 2018 году выиграл Кубок Стэнли.