Самсонова выбила Шнайдер из Уимблдонского турнира

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Людмила Самсонова победила соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге Уимблдонского турнира в Великобритании.

Результат – 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Самсоновой.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Самсонова занимает 41-е место, Шнайдер – 15-е.

В третьем круге россиянка встретится с 23-й ракеткой мира представительницей Чехии Марией Боузковой.

Ранее турнир покинула первая ракетка России Мирра Андреева, в рейтинге WTAзанимающая пятое место. Как сообщалось, во втором круге она уступила Барборе Крейчиковой (№38 в мировом рейтинге) из Чехии.

Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла Ига Швентек (Польша).