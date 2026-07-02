Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 3:0 взяли верх над национальной командой Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Игра прошла в Инглвуде.

На 36-й минуте гол забил Микель Оярсабаль, на 66-й – Педро Порро. На 89-й минуте вновь отличился Оярсабаль.

В 1/8 финала Испания сыграет с победителем матча Португалия – Хорватия, который стартует в 2:00 в ночь на пятницу по московскому времени.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

Действующий чемпион – сборная Аргентины.