Боксер Ашалаев назвал предстоящий бой с Долголевцем противостоянием молодости и опыта

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Чеэрав Ашалаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка против белоруса Михаила Долголевца на турнире "IBA. Ночь чемпионов".

"Михаил Долголевец - возрастной и очень опытный боксёр. У него есть опыт выступлений на Олимпиаде. Будет противостояние молодости и опыта. Посмотрим, кто лучше. Хороший вызов", - приводит слова Ашалаева прсс-служба Федерации бокса России.

Ашалаев также отметил, что предпочитает частые выступления, однако приоритетом для него остается олимпийский бокс. "Не буду скрывать, что олимпийский бокс сейчас в приоритете, потому что есть чемпионаты России, мира и Олимпиада. Хочется побоксировать на Олимпиаде", - сказал спортсмен.

Турнир "IBA. Ночь чемпионов" пройдет 10 июля в Баку. Оба боксера – непобежденные на профессиональном ринге: Ашалаев выиграл два боя, Долголевец – семь (все – нокаутом).

24-летний Ашалаев - призер чемпионата и Кубка России 2025 года, победитель первенства Европы-2023 среди молодежи до 22 лет. В январе он единогласным решением судей победил соотечественника Артыша Лопсана на турнире "IBA.PRO 14" в Москве, а в начале июня в составе команды "Ленинград" выиграл "Кубок Победы".

36-летний Михаил Долголевец, является участником Олимпийских игр 2016 года. Последний официальный бой белоруса состоялся в декабре 2025 года.