Восемь футболистов сборной Туниса сдали положительные допинг-тесты

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Восемь игроков сборной Туниса по футболу провалили тест на допинг. Как сообщает Daily Mail, в их пробах обнаружены следы запрещенного вещества кленбутерола.

Расследование установило, что наличие вещества с высокой долей вероятности связано с употреблением зараженного мяса во время пребывания команды на базе в Мексике, а не использованием допинга в спортивных целях.

Кленбутерол используется в некоторых странах, включая Мексику, в качестве стимулятора роста сельскохозяйственных животных, особенно крупного рогатого скота.

Это не первый подобный случай в Мексике. На Золотом кубке 2011 года пять игроков мексиканской сборной также показали положительный результат на кленбутерол, но после расследования были оправданы: причиной названо заражение пищи.

Клубы игроков, сдавших положительные тесты на ЧМ-2026, были проинформированы о ситуации. Источник называет маловероятной перспективу того, что футболисты столкнутся с санкциями.

На групповом этапе ЧМ-2026 Тунис проиграл все три матча и выбыл из турнира.