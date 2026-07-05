Гассиев заявил о готовности провести бой с Джойсом после срыва поединка с Йока

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев заявил, что травма его планируемого соперника Тони Йока не повлияла на его настрой.

Спортсмен выразил готовность провести поединок 11 июля на турнире "IBA.PRO 19" с любым новым оппонентом.

"Несколько дней назад узнал о неприятной новости, что Йока травмировал спину. К сожалению, это часть профессионального спорта. Травмы случаются... Ситуация со срывом боя с Йока никак не повлияла на меня психологически... Я продолжаю тренироваться и готовиться на 11 июля. Ни в коем случае меня это никак не сбило с настроя", — приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России

По информации The Ring, замену французу может составить британец Джозеф Джойс, который также заявлен в кард турнира для боя с россиянином Артемом Сусленковым.

"Он один из кандидатов на бой. У Джойса есть какие-то сходства с Йока — высокий, длиннорукий, большой, хороший любитель. Просто чисто стилистически отличаются. Но в целом сходства есть", — отметил Гассиев, добавив, что главное для него — чтобы бой состоялся.

Турнир "IBA.PRO 19" пройдет 11 июля в Москве. 12-раундовый поединок Гассиева и олимпийского чемпиона 2016 года Тони Йока должен был стать главным событием вечера.

Гассиев завоевал пояс регулярного чемпиона WBA в декабре прошлого года, досрочно победив болгарина Кубрата Пулева.