Сборная Бельгии разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии со счетом 4:1 победили национальную команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Игра прошла в Сиэтле.

Два гола в составе бельгийцев забил Шарль Де Кетеларе (9, 33 минуты), по разу отличились Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3).

Автор гола у американцев: Малик Тилльман (31).

В составе сборной США матч отыграл (вышел в стартовом составе и был заменен на 90+4) нападающий Фоларин Балогун. Он должен был пропустить матч по автоматической дисквалификации за удаление в предыдущем матче, однако ФИФА приостановила это отстранение.

Что касается команды Бельгии, она вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Испанией.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион – Аргентина.