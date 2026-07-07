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Сборная Бельгии разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Бельгии разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ
Фото: Jamie Squire/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии со счетом 4:1 победили национальную команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Игра прошла в Сиэтле.

Два гола в составе бельгийцев забил Шарль Де Кетеларе (9, 33 минуты), по разу отличились Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3).

Автор гола у американцев: Малик Тилльман (31).

В составе сборной США матч отыграл (вышел в стартовом составе и был заменен на 90+4) нападающий Фоларин Балогун. Он должен был пропустить матч по автоматической дисквалификации за удаление в предыдущем матче, однако ФИФА приостановила это отстранение.

Что касается команды Бельгии, она вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Испанией.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион – Аргентина.

футбол ЧМ-2026 Фоларин Балогун
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