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Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Роберто Мартинес завершил деятельность в качестве главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщается на сайте Португальской федерации футбола.

"Я хочу поблагодарить португальский народ, потому что это был невероятный период, источник гордости, который не описать словами", - сказал 52-летний испанский специалист.

Уходу Мартинеса с поста наставника национальной команды предшествовал вылет Португалии из ЧМ: в матче 1/8 финала она со счетом 0:1 уступила Испании.

Мартинес возглавил сборную Португалии в 2023 году, под его руководством команда выиграла Лигу наций УЕФА 2024/25.

футбол Роберто Мартинес
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