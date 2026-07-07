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Роналду заявил, что доволен карьерой в сборной и покидает ЧМ с чистой совестью

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения команды от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 заявил, что полностью удовлетворен своими достижениями в национальной команде.

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"Я выиграл три титула со сборной Португалии. До Криштиану у этой страны не было ни одного трофея. Так что, честно говоря, я полностью доволен", — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

41-летний футболист отметил, что особенно ценит триумф на чемпионате Европы 2016 года. По его словам, этот трофей имеет для него такую же историческую значимость, как и чемпионат мира.

"Я ухожу со спокойной совестью. Я отдал всего себя", — резюмировал он.

Роналду подтвердил, что нынешний ЧМ – последний в его карьере. Однако с окончательным решением о дальнейшем выступлении за сборную он еще не определился.

"Обо всем остальном я подумаю позже. Сейчас мне нужно время, чтобы побыть с семьей. Жизнь продолжается", - сказал португалец.

Накануне Португалия проиграла Испании со счетом 0:1 в 1/8 финала ЧМ, пропустив гол в компенсированное ко второму тайму время.

В общей сложности Роналду отыграл на шести чемпионатах мира, забив голы на каждом из них.

Помимо чемпионата Европы, Роналду в составе сборной Португалии дважды выиграл Лигу наций УЕФА (2019, 2025).

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

Криштиану Роналду футбол Португалия
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