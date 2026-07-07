За всю историю ЧМ матчи посетили более 50 млн человек

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Общая посещаемость матчей чемпионатов мира по футболу с момента проведения первого турнира в 1930 году преодолела отметку в 50 млн человек. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Юбилейным, 50-миллионным болельщиком в истории турнира стал житель американского города Форт-Уэрт (штат Техас) Имми Хан. Историческая отметка была достигнута во время матча 1/8 финала текущего турнира между сборными Испании и Португалии.

В честь этого события ФИФА организовала специальную церемонию на стадионе. Поздравить рекордсмена прибыли легенды мирового футбола разных поколений, в числе которых оказались португалец Пепе, испанец Карлес Пуйоль и полузащитник национальной команды США Уэстон Маккенни.

Значительный вклад в преодоление этой исторической вехи внес текущий чемпионат мира, который впервые проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Турнир устанавливает абсолютные рекорды посещаемости: только матчи группового этапа посетили 4 млн 644 тыс. 549 человек. Этот показатель значительно превзошел предыдущее достижение в 3,5 млн зрителей, зафиксированное на чемпионате мира 1994 года в США.