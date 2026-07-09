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Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на четвертьфинал с Марокко

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Стали известны стартовые составы сборных Франции по футболу на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.

Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Дайо Юпамекано, Вильям Салиба, Люка Динь, Мау Коне, Адриен Рабьо, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Килиан Мбаппе.

Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Исса Диоп, Нуссайр Мазрауи, Анасс Салах-Эддин, Нейл Эль-Айнауи, Айюб Буадди, Аззедин Унаи, Билал Эль-Ханнус, Браим Диас, Шемсдин Тальби.

Матч в Фоксборо (США) стартует в 23:00. Победитель сыграет с победителем пары Испания – Бельгия.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча.

Яркие кадры чемпионата мира-2026

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