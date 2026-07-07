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Футболист "Краснодара" Сперцян перешел в "Аль-Ахли"

Футболист "Краснодара" Сперцян перешел в "Аль-Ахли"
Футболист Эдуард Сперцян
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян стал игроком саудовского футбольного клуба "Аль-Ахли". Об этом сообщается на сайте "Краснодара".

О деталях трансферной сделки не сообщается.

26-летний Сперцян – воспитанник академии "Краснодара". В составе команды провел 185 матчей, забив 58 голов и сделав 44 результативные передачи.

По итогам сезона-2024/25 Сперцян стал чемпионом России, играя в "Краснодаре" в статусе капитана команды.

футбол Краснодар Эдуард Сперцян
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