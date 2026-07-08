ФИФА обсудит снятие санкций с России после рекомендаций МОК

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) официально рассмотрит вопрос о снятии запрета на участие российских команд в международных турнирах после соответствующих рекомендаций МОК.

"ФИФА ознакомилась с решением МОК о временной приостановке санкций в отношении ОКР. Организация проанализирует это решение перед определением дальнейших шагов в координации с заинтересованными сторонами", — цитирует заявление ФИФА Sky News.

Во вторник МОК объявил о восстановлении членства ОКР и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.

В феврале этого года глава ФИФА Джанни Инфантино выступил с призывом снять с россиян запрет на участие в международных соревнованиях. Запрет, по словам Инфантино, "ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти".

Санкции против российских клубов и сборных были введены в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине.