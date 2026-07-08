Определились все четвертьфинальные пары ЧМ

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На чемпионате мира по футболу 2026 года сформировался состав пар 1/4 финала.

Пары выглядят следующим образом:

9 июля, 23:00 мск. Франция – Марокко

10 июля, 22:00. Испания – Бельгия

12 июля, 0:00. Норвегия – Англия

12 июля, 4:00. Аргентина – Швейцария

В полуфинале победитель пары Франция – Марокко сыграет с сильнейшей сборной в паре Испания – Бельгия. В другом матче 1/2 финала встретятся победители пар Норвегия – Англия и Аргентина – Швейцария.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион – Аргентина.