МОК отменил санкции против россиян

Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет отменил ограничения российским спортсменам на участие в соревнованиях. Об этом говорится в заявлении МОК.

Кроме того, МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России.

"Исполнительный комитет МОК временно отменил приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года", - говорится в заявлении МОК.

Министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев заявил об отмене всех проверок на нейтральность российских спортсменов.

"МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

"Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов", - подчеркнул Дегтярев.

В настоящий момент, отметил Дегтярев, более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений.

"Решение МОК значительно ускорит этот процесс", - выразил мнение он.

"Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 г., а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 г.", - отметил министр.

"Предстоит еще большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК дает четкий сигнал - олимпийское движение должно быть вне политики", - заявил Дегтярев.