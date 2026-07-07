Сборная Аргентины в драматичном матче победила Египет в 1/8 финала ЧМ
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 3:2 победили Египет в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
Встреча состоялась в Атланте.
Египет вышел вперед на 15-й минуте, когда точный удар нанес Яссер Ибрагим.
Аргентина вскоре получила право на пенальти, но удар Лионеля Месси на 15-й минуте отразил Мостафа Шобейр.
На 58-й минуте Мостафа Зико завершил контратаку сборной Египта голом, но взятие ворот было отменено: ему предшествовал фол.
Однако на 67-й минуте египтяне провели очередную контратаку, ее венцом стал гол Зико.
Под занавес второго тайма сборная Аргентины отыграться: на 79-й гол забил Кристиан Ромеро, на 84-й – Месси.
Дополнительного времени не понадобилось: на 90+3 минуте Энцо Фернандес завершил контратаку аргентинской сборной голом.
В результате сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На этой стадии турнира она сыграет с победителем пары Швейцария - Колумбия.
Она – действующий чемпион.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.