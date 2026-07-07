Сборная Аргентины в драматичном матче победила Египет в 1/8 финала ЧМ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 3:2 победили Египет в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Встреча состоялась в Атланте.

Египет вышел вперед на 15-й минуте, когда точный удар нанес Яссер Ибрагим.

Аргентина вскоре получила право на пенальти, но удар Лионеля Месси на 15-й минуте отразил Мостафа Шобейр.

На 58-й минуте Мостафа Зико завершил контратаку сборной Египта голом, но взятие ворот было отменено: ему предшествовал фол.

Однако на 67-й минуте египтяне провели очередную контратаку, ее венцом стал гол Зико.

Под занавес второго тайма сборная Аргентины отыграться: на 79-й гол забил Кристиан Ромеро, на 84-й – Месси.

Дополнительного времени не понадобилось: на 90+3 минуте Энцо Фернандес завершил контратаку аргентинской сборной голом.

В результате сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На этой стадии турнира она сыграет с победителем пары Швейцария - Колумбия.

Она – действующий чемпион.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.