ФИФА и УЕФА не будут спешить с возвращением россиян

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ФИФА и УЕФА не планируют в скором времени возвращать российские сборные и клубы на международные турниры, несмотря на рекомендации МОК. Об этом сообщает TheTelegraph.

Как сообщалось, ФИФА ознакомится с решением МОК и проанализирует его перед дальнейшими шагами с заинтересованными сторонами. Но, подчеркивает издание, в ближайшее время ключевые решения со стороны ФИФА и УЕФА не ожидаются.

Ранее во вторник МОК объявил о восстановлении членства ОКР и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.

В феврале этого года глава ФИФА Джанни Инфантино выступил с призывом снять с россиян запрет на участие в международных соревнованиях. Запрет, по словам Инфантино, "ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти".

Санкции против российских клубов и сборных были введены в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине.