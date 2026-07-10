Париж мирно отпраздновал победу своей сборной над Марокко на ЧМ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - После победы в минувшую ночь сборной Франции над Марокко со счетом 2:0 на чемпионате мира по футболу в США празднование успеха в Париже вопреки существовавшим опасениям прошло довольно мирно, сообщают в пятницу французские СМИ.

"Вечер в Париже прошел в основном в спокойной атмосфере, несмотря на значительные меры безопасности. Французские власти развернули по всей стране более 20 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 8 тыс. в столице, опасаясь насилия, подобного тому, что произошло после победы ПСЖ (клуба "Пари Сен-Жермен" - ИФ) в Лиге чемпионов (УЕФА - ИФ)", - пишет Le Parisien.

Полиции пришлось вмешаться на площади Шатле в Париже лишь для того, чтобы освободить проезжую часть от массовых гуляний.

По информации СМИ, иначе сложилась обстановка в Великобритании и Нидерландах. Так, в западном Лондоне после победы сборной Франции в четвертьфинале чемпионата мира вспыхнули столкновения между группами болельщиков и полицией, которая применила средства подавления беспорядков, чтобы взять ситуацию под контроль.

В Нидерландах после поражения Марокко произошли отдельные беспорядки в крупнейших городах страны. Разочарованные поражением фанаты вышли на улицы Амстердама, Роттердама и Гааги, из-за чего пришлось вступить в действие полиции.