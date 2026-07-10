Россиянка Пушкарева вышла в финал юниорского Уимблдона

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в финал юниорского Уимблдонского турнира в одиночном разряде среди девушек.

В полуфинале она обыграла представительницу Украины Полину Скляр со счетом 6:4, 2:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

Соперницей российской спортсменки по решающему матчу станет первая ракетка турнира китаянка Сунь Синьжань.

В июне этого года победительницей юниорского Roland Garros во Франции стала россиянка Алиса Октябрева. В финале она обыграла как раз Сунь Синьжань.