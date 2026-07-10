Ямаль выйдет в стартовом составе сборной Испании на четвертьфинал с Бельгией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Стали известны стартовые составы сборных Испании и Бельгии на четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года.

Испания: Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.

Бельгия: Тибо Куртуа, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Брандон Мехеле, Максим Де Кейпер, Юри Тилеманс, Николас Раскин, Кевин Де Брейне, Жереми Доку, Леандро Троссард, Шарль Де Кетеларе.

Встреча пройдет в Инглвуде (США) и стартует в 22:00 мск. "Интерфакс" проводит текстовую трансляцию матча.

Победитель встречи в полуфинале сыграет с Францией.