Зверев и Синнер сыграют в финале Уимблдона-2026

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Немец Александр Зверев и итальянец Янник Синнер завоевали путевки в финал Уимблдонского теннисного турнира в Великобритании.

В 1/2 финал мужского одиночного разряда Зверев обыграл британца Артура Фери – 7:6 (7:0), 6:2, 6:4.

В мировом рейтинге Зверев занимает третье место, Фери – 114-е

Первая ракетка мира Синнер в полуфинале взял верх над сербом Новаком Джоковичем (№8 в мировом рейтинге) – 6:4, 6:4, 6:4.

Финал Зверев – Синнер пройдет в воскресенье. Счет по победам между ними – 10-4 в пользу Синнера.