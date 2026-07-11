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Холанд и Кейн попали в стартовые составы сборных Норвегии и Англии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Стали известны стартовые составы сборных Норвегии и Англии по футболу на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года.

Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер, Торбьерн Хеггем, Давид Меллер Вольфе, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Патрик Берг, Александр Серлот, Эрлинг Холанд, Андреас Шельдеруп.

Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Нико О"Райли, Джон Стоунз, Марк-Израэль Гехи,Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Энтони Гордон, Гарри Кейн, Чуквунонсо Мадуэке.

Игра пройдет в Майами и стартует в 0:00 в ночь на 12 июля по московскому времени.

Победитель матча сыграет с победителем встречи между сборными Аргентины и Швейцарии, которые сыграют этой ночью позднее. Другую полуфинальную пару уже составили Франция и Испания.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

"Интерфакс" проводит текстовую трансляцию матча.

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