Месси выйдет в стартовом составе на матч со Швейцарией

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Швейцарии на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

Швейцария: Грегор Кобель, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Фабиан Ридер, Дан Ндой, Брил Эмболо.

Матч пройдет в Канзас-Сити и стартует в 4:00 мск. "Интерфакс" ведет текстовую трансляцию игры.

Победитель в 1/2 финала сыграет с Англией. Другую полуфинальную пару составят Испания и Франция.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Аргентина – действующий чемпион мира.