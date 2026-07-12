Россиянин Крылов досрочно проиграл Уиттакеру на турнире UFC 329

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Никита Крылов потерпел поражение от австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

Поединок завершился победой Уиттакера техническим нокаутом в третьем раунде. Спортсмены представляют полутяжелый вес

Для 34-летнего Крылова это 12-е поражение в ММА при 31-й победе. На счету 35-летнего Уиттакера 27 побед и девять поражений.

Главным боем турнира станет поединок экс-чемпионов UFCирландца Конора Макгрегора и представителя США Макса Холлоуэя.