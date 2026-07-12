Сборная России завоевала 23 медали на ЧЕ по велогонкам на треке среди юниоров и молодежи

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сборная России по велоспорту на треке завоевала семь золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет.

Гонки прошли в Котбусе (Германия).

Турнир стал первым за четыре года, где Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских атлетов к участию в командных дисциплинах, сняв соответствующие ограничения.

Обладателями наград высшего достоинства стали Екатерина Евланова, Юлия Чертихина, Софья Новикова и Елизавета Солозобова, победившие в командном спринте среди юниорок до 23 лет; Михаил Демиш, ставший первым в спринте среди юниоров; Никита Кирильцев, выигравший кейрин в категории U23, а также Ангелина Новолодская (U23).

Новолодская завоевала три золотые медали: в индивидуальной гонке преследования, омниуме и мэдисоне (в паре с Ольгой Костиной).

Серебряными призерами соревнований стали Мария Беляева, Виктория Лучина и Вероника Солозобова в командном спринте среди юниорок; Илья Савекин в скретче и гонке по очкам (U23); Никита Кирильцев в спринте (U23); Ростислав Новолодский в омниуме (юниоры); Вероника Солозобова в спринте (юниорки); Екатерина Евланова в спринте (U23), а также Ольга Костина в гонке с выбыванием и гонке по очкам (юниорки).

Бронзовые награды завоевали Матвей Яковлев, Артем Яцина, Ростислав Новолодский и Даниил Вешняков в командной гонке преследования (юниоры); Михаил Демиш в гите на 1 км и кейрине (юниоры); Полина Даньшина в гонке по очкам (юниорки); Вероника Солозобова в кейрине (юниорки); Екатерина Солозобова в спринте (U23), а также Полина Даньшина и Аглая Кокарева в мэдисоне (юниорки).

В составе сборной Росси выступили 27 спортсменов.