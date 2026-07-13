Диего Форлан возглавил сборную Уругвая по футболу

Диего Форлан Фото: James Gill - Danehouse/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Уругвая по футболу Диего Форлан занял пост ее главного тренера по футболу. Об этом заявил президент Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо.

"Исполнительный комитет AUF принял решение в пользу Диего. Еще в 2022 году мы встречались с ним, чтобы интегрировать его в проект. Сейчас он полон энтузиазма", — приводит слова Алонсо Marca.

В этой должности Форлан сменил Марсело Бьелсу, который покинул сборную после неудачного (не попала в плей-офф) выступления на чемпионате мира 2026 года.

Форлан будет руководить сборной до марта 2027 года. После этого ассоциация примет решение о дальнейшем будущем Форлана в сборной, поскольку в конце года в AUF запланированы выборы.

Кроме того, он возглавит сборную Уругвая U20, которая в январе 2027 года примет участие в чемпионате Южной Америки.

Для 47-летнего Форлана это будет третьим опытом тренерской работы. Ранее он провел 11 матчей во главе "Пеньяроля" в 2020 году и 12 матчей с "Атенас де Сан-Карлос" из второго дивизиона Уругвая в 2021 году.

Будучи игроком, Форлан в составе "Манчестер Юнайтед" становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, вместе с "Атлетико" выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА. В составе сборной Уругвая Форлан выиграл Кубок Америки.