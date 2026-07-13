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Чемпион WBA Gold Туков оценил победы Гассиева и Атаева на турнире "IBA.PRO 19"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Чемпион WBA Gold в среднем весе Вадим Туков прокомментировал итоги боксерского турнира "IBA.PRO 19" и оценил дальнейшие перспективы российских бойцов.

По словам боксера RCC Boxing Promotions, успешная защита титула регулярного чемпиона мира WBA в тяжелом весе открывает для Мурата Гассиева широкие возможности в дивизионе.

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"Мурат Гассиев теперь полноценный чемпион мира с защитой! Так что ему стоит скоро ждать стука в свою дверь – а там выбирай соперников не хочу в тяжелом дивизионе", — сказал Туков "Интерфаксу".

Комментируя победу Шарабутдина Атаева над бывшим чемпионом мира Хосе Ускатеги, которая принесла россиянину статус обязательного претендента на пояс WBA в полутяжелом весе, Туков отметил высокий потенциал спортсмена.

"Шарабутдин Атаев вообще большой молодец! Он молод, и думаю, еще только раскрывается в профи. С таким поединком, с таким именем в послужном списке он уверенно ворвется в топ полутяжелого веса", — подчеркнул Туков.

Также боксер поделился впечатлениями от досрочной победы тяжеловеса Арслана Яллыева над соотечественником Мурадом Халидовым.

"В этом бою моя ставка изначально была на Арслана Яллыева. Это талантливый боксер с габаритами настоящего тяжеловеса. Уверенной победой над Халидовым он показал, что снова готов к самым большим поединкам", — заключил он.

Турнир "IBA.PRO 19" прошел 11 июля в Москве.

бокс Мурат Гассиев Арслан Яллыев Вадим Туков Шарабутдин Атаев
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