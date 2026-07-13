Поиск

Экс-гендиректор "Торпедо" осужден на 2 года за подкуп футбольных арбитров

Экс-гендиректор "Торпедо" осужден на 2 года за подкуп футбольных арбитров
Валерий Скородумов в здании суда
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы признал бывшего генерального директора АО ФК "Торпедо Москва" Валерия Скородумова виновным в подкупе арбитров на матчах Футбольной национальной лиги, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

"Приговором суда Валерию Скородумову назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима с лишением права заниматься управленческой деятельностью в области профессионального спорта сроком на три года", - сказали в суде.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что Скородумов обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги, участником которых являлся ФК "Торпедо Москва".

По данным МВД, Скородумов совместно с владельцем клуба Леонидом Соболевым "оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей". Они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства.

Деньги, по данным МВД, получили 13 футбольных арбитров, которые назначались судьями матчей, проводимых в рамках Мелбет-Первенства по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов.

"Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 млн рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча. Кроме того, в ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение спортивному судье в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля", - уточнила Волк.

По ее словам, целью соучастников было обеспечение участия ФК "Торпедо Москва" в Российской Премьер-лиге.

Мосгорсуд Валерий Скородумов Футбольная национальная лига
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2026

Диего Форлан возглавил сборную Уругвая по футболу

Диего Форлан возглавил сборную Уругвая по футболу

Янник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон

Янник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон
ЧМ-2026

Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Макгрегор проиграл в первом после возвращения в UFC поединке

Макгрегор проиграл в первом после возвращения в UFC поединке
ЧМ-2026

Определились все полуфиналисты ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Аргентины победила Швейцарию и стала полуфиналистом ЧМ

ЧМ-2026

Аргентина - Швейцария. Онлайн

Аргентина - Швейцария. Онлайн
ЧМ-2026

Сборная Англии победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Англии победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ

Гассиев защитил титул чемпиона WBA

ЧМ-2026

Норвегия - Англия. Онлайн

Норвегия - Англия. Онлайн