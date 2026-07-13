Российский боксер Сусленков заявил о желании провести бой с Джошуа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер-тяжеловес Артем Сусленков после победы над британцем Джозефом Джойсом заявил о желании видеть среди своих соперников на ринге Энтони Джошуа.

"Я на 15-й строчке тяжеловесов всего мира. Однозначно это очень хороший результат, но есть еще куда расти. Предстоит еще очень много работы. Пока что не знаю, кто будет следующим соперником. Хочу видеть в ринге таких боксеров, как Джошуа, Дюбуа, Кабайел. Я со своей командой иду к своей цели. И мне нужны соответствующие соперники!" - приводит слова Сусленкова пресс-служба Федерации бокса России.

Джойса россиянин одолел техническим нокаутом на турнире "IBA.PRO 19" 11 июля в Москве. Поединок завершился в 11-м раунде.

"Бой с Джойсом прошел достойно: я и моя команда довольны результатом. Мы прошли большую плодотворную подготовку и были готовы драться все 12 раундов. Джойс — достойный противник с хорошим послужным списком, очень сильный и мощный", - отметил российский боксер.

Сусленков – непобежденный боксер на профессиональном ринге: в его активе 15 побед (десять – нокаутом). У Джойса соотношение побед и поражений – 16-5, 15 боев он выиграл досрочно.