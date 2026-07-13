Инвестор Винод Хосла купит команду по американскому футболу "Сиэтл Сихоукс" за $9,6 млрд

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Семья венчурного инвестора Винода Хослы покупает команду "Сиэтл Сихоукс", выступающую в Национальной футбольной лиге (NFL) США, говорится в сообщении клуба.

Сумма покупки составит около $9,6 млрд, пишет Associated Press со ссылкой на информированные источники. Это рекордная сумма, когда-либо уплаченная за спортивную команду. Предыдущая сделка, предусматривавшая смену владельца клуба NFL, состоялась в 2023 году, тогда команда "Вашингтон Коммандерс" была оценена в $6,05 млрд. При этом миноритарные доли в командах продавались исходя из оценок более $10 млрд.

Сделке предстоит получить одобрение руководства лиги, состоящего из владельцев всех 32 входящих в нее команд. По данным спортивного телеканала ESPN, заседание состоится в августе.

Ранее команда из Сиэтла, являющаяся действующим чемпионом NFL, принадлежала семье покойного сооснователя Microsoft Corp. Пола Аллена.

Хосла - основатель компании Khosla Ventures, его состояние оценивается Forbes в $13,7 млрд. Компания является ранним инвестором OpenAI, ей также принадлежат доли в DoorDash, Instacart и Square.

Ранее 71-летний инвестор, родившийся в Индии, приобрел небольшую долю в другой команде по американскому футболу, "Сан-Франциско Форти-Найнерс" (San Francisco 49ers). По правилам лиги, ему придется продать эту долю, оценивающуюся в 3,1%.