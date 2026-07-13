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Ученикам белгородских спортшкол организуют тренировки в других регионах

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU -Белгородские школьники смогут тренироваться на спортивных объектах других регионов, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев после встречи с министром спорта России Михаилом Дегтяревым в Москве.

"Из-за постоянных ракетных опасностей и атак БПЛА тренировочный процесс в спортшколах периодически срывается - дети и педагоги вынуждены уходить в укрытия. Ряд ключевых объектов поврежден. Чтобы юные спортсмены не теряли форму, предложено организовать централизованные выезды на федеральные базы в другие регионы страны, в том числе на соседние площадки в ЦФО", - написал Шуваев в мессенджере.

Речь идет как о группах высшего спортивного мастерства с тренерами, так и младших возрастов, пояснил Шуваев.

По его сведениям, в Белгородской области от ударов ВСУ пострадал 31 спортивный объект.

"Всего пострадал 31 спортобъект, в этом году восстанавливаем шесть, еще один запланирован на 2028-й. Однако по трем объектам в Шебекинском округе - это бассейн "Дельфин", ледовая арена и ФОК "Пристань спорта" - возникла проблема: заключения госэкспертизы получены позже установленного срока, из-за чего контракты формально заключены с нарушением", - проинформировал врио губернатора.

Проект постановления об изменении правил предоставления субсидий находится на согласовании.

Дельфин Белгород ЦФО Шебекинский округ Александр Шуваев Белгородская область Михаил Дегтярев
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