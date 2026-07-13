Славен Билич возглавил сборную Хорватии по футболу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Славен Билич занял пост главного тренера сборной Хорватии, об этом сообщается на сайте футбольного союза страны.

В этой должности Билич сменил Златко Далича, покинувшего сборную после вылета из ЧМ-2026.

57-летний Билич уже работал в сборной Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством национальная команда страны дошла до четвертьфинала Евро-2008.

Билич имеет опыт работы в России: в сезоне-2012/13 он работал главным тренером московского "Локомотива". Под его руководством команда заняла девятое место в чемпионате России.

Что касается ЧМ-2026, сборная Хорватии дошла до 1/16 финала, где со счетом 1:2 уступила Португалии.