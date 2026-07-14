Франция - Испания. Онлайн
Франция - Испания. 0:2
Франция - Испания - 0:2!!!
ГОООООООООООЛ!
Баркола солировал на левом фланге атаки борной Франции. В последний момент лишился мяча
Оярсабаль пробил по воротам сборной Франции. Выше ворот!
Начался второй тайм!
Закончился первый тайм. Перерыв!
Кукурелья и Дембеле обнимаются. Один испанец, второй - франуз
Попытки были, ни о чем
Шесть минут добавил судья! Информация, которую не стоит недооценивать
К такому моменту можно присмотреться: вратарь Унай Симон выбежал из штрафной, чтобы выбить мяч. Правильно сделал!
Момент у сборной Испании!!! Да но в одной фразе: мяч с офсайда пролетел рядом со штангой.
Франция атакует, и как подсказывает логика событий, правильно делает
У французских футболистов стандарт получился так себе
Испанец Кукурелья получил предупреждение
Франция - Испания. 0:1.
Пенальти реализовал Микель Оярсабаль!
ГОООООООООЛ
Готовы?)
Игра проходит в Арлингтоне, США. Главный судья - сальвадорец Иван Бартон!
В штрафной площади сбит Ламин Ямаль!!
Пенальти в ворота сборной Франции!
ДА ЛАДНО!!!
Мышцы моей шеи сейчас адаптированы на просмотр ворот справа. То есть: ворот сборной Испании. Именно там проходят основные события
С кем сыграет победитель сегодняшнего матча? С победителем пары Англия - Аргентина!
Кстати, за фол на Ольмо желтую карточку получил француз Адриен Рабьо
Франция отбилась!
Больно Дани Ольмо, получил болезненный удар. Но ведь его соотечественники испанцы в предвкушении: опасный штрафной!
Франция не просто в атаке, но даже довела дело до углового. Подача неплоха, но что толку? Испания отбилась
Наблюдать за игрой вместе с вами будет Владимир Нардин
Хотите верьте, хотите - нет. Но матч начался!
Игра начнется в 22:00 по московскому времени!
Француз Мбаппе и испанец Ямаль в стартовых составах команд, все по-взрослому
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по футболу. Сегодня играют сборные Франции и Испании!
Всем привет!