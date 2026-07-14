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Франция - Испания. Онлайн

Франция - Испания. Онлайн
Футболисты сборной Франции Дезире Дуэ и Килиан Мбаппе
Фото: Mark Smith/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

Франция - Испания. 0:2

58'

Франция - Испания - 0:2!!!

57'
Гол!!!

ГОООООООООООЛ!

54'

Баркола солировал на левом фланге атаки борной Франции. В последний момент лишился мяча

51'

Оярсабаль пробил по воротам сборной Франции. Выше ворот!

48'
Эх, были времена! Финал ЧМ-2018 в России

Начался второй тайм!

45+9'

Закончился первый тайм. Перерыв!

45+7'

Кукурелья и Дембеле обнимаются. Один испанец, второй - франуз

45+5'

Попытки были, ни о чем

45'
Удаление

Шесть минут добавил судья! Информация, которую не стоит недооценивать

38'

К такому моменту можно присмотреться: вратарь Унай Симон выбежал из штрафной, чтобы выбить мяч. Правильно сделал!

34'

Момент у сборной Испании!!! Да но в одной фразе: мяч с офсайда пролетел рядом со штангой.

32'

Франция атакует, и как подсказывает логика событий, правильно делает

29'

У французских футболистов стандарт получился так себе

27'
Желтая карточка

Испанец Кукурелья получил предупреждение

24'

Франция - Испания. 0:1.

23'

Пенальти реализовал Микель Оярсабаль!

23'
Гол!!!

ГОООООООООЛ

22'

Готовы?)

20'

Игра проходит в Арлингтоне, США. Главный судья - сальвадорец Иван Бартон!

20'

В штрафной площади сбит Ламин Ямаль!!

19'
Пенальти

Пенальти в ворота сборной Франции!

19'

ДА ЛАДНО!!!

16'

Мышцы моей шеи сейчас адаптированы на просмотр ворот справа. То есть: ворот сборной Испании. Именно там проходят основные события

14'

С кем сыграет победитель сегодняшнего матча? С победителем пары Англия - Аргентина!

11'
Желтая карточка

Кстати, за фол на Ольмо желтую карточку получил француз Адриен Рабьо

10'

Франция отбилась!

8'

Больно Дани Ольмо, получил болезненный удар. Но ведь его соотечественники испанцы в предвкушении: опасный штрафной!

4'

Франция не просто в атаке, но даже довела дело до углового. Подача неплоха, но что толку? Испания отбилась

3'

Наблюдать за игрой вместе с вами будет Владимир Нардин

1'
Удаление

Хотите верьте, хотите - нет. Но матч начался!

Игра начнется в 22:00 по московскому времени!

Француз Мбаппе и испанец Ямаль в стартовых составах команд, все по-взрослому

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по футболу. Сегодня играют сборные Франции и Испании!

Всем привет!

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