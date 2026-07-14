Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Галина Куклева во время эстафеты Олимпийского огня в Тюмени Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Спортсменка умерла в ночь на 14 июля.

"СБР выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Её жизненный путь — образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков, её достижения будут вдохновлять новые поколения российских биатлонистов", - говорится в сообщении.

Куклева завоевала золото Олимпиады-1998 в Нагано, показав лучший результат в спринтерской гонке. Также она – трехкратная чемпионка мира, неоднократный призер ОИ и ЧМ.