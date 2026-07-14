Поиск

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева
Галина Куклева во время эстафеты Олимпийского огня в Тюмени
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Спортсменка умерла в ночь на 14 июля.

"СБР выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и ученикам Галины Алексеевны. Её жизненный путь — образец преданности спорту и служения своему делу. Память о Галине Куклевой навсегда останется в сердцах коллег, спортсменов и болельщиков, её достижения будут вдохновлять новые поколения российских биатлонистов", - говорится в сообщении.

Куклева завоевала золото Олимпиады-1998 в Нагано, показав лучший результат в спринтерской гонке. Также она – трехкратная чемпионка мира, неоднократный призер ОИ и ЧМ.

Хроника 05 января 2019 года – 14 июля 2026 годаУмершие знаменитости
ОИ биатлон Галина Куклева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-гендиректор "Торпедо" осужден на 2 года за подкуп футбольных арбитров

Экс-гендиректор "Торпедо" осужден на 2 года за подкуп футбольных арбитров
ЧМ-2026

Диего Форлан возглавил сборную Уругвая по футболу

Диего Форлан возглавил сборную Уругвая по футболу

Янник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон

Янник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон
ЧМ-2026

Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Макгрегор проиграл в первом после возвращения в UFC поединке

Макгрегор проиграл в первом после возвращения в UFC поединке
ЧМ-2026

Определились все полуфиналисты ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Аргентины победила Швейцарию и стала полуфиналистом ЧМ

ЧМ-2026

Аргентина - Швейцария. Онлайн

Аргентина - Швейцария. Онлайн
ЧМ-2026

Сборная Англии победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Англии победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ

Гассиев защитил титул чемпиона WBA