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Эстония и группа стран ЕС потребовали лишить МОК финансирования

Эстония и группа стран ЕС потребовали лишить МОК финансирования
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Эстония совместно с восемью европейскими странами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием прекратить финансирование спортивных организаций, которые отменяют ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

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"Инициатором обращения выступила Эстония, к нему присоединились Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания", - сообщает телерадиовещатель Эстонии ERR со ссылкой на министерство культуры страны.

Кроме того, страны-союзники также предлагают рассмотреть вопрос об ограничении участия этих организаций в обсуждениях и мероприятиях, касающихся развития спорта в Европе.

Поводом для обращения стало решение исполкома МОК от 7 июля отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Девять стран заявили, что международные спортивные организации должны учитывать ценности Европейского союза и не допускать использования спорта в политических целях Россией и Белоруссией.

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