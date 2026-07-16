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Белоруссия с августа введет гендерное тестирование спортсменок

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Белорусские спортсменки, участвующие в международных соревнованиях, с августа этого года будут проходить гендерное тестирование, сообщила в четверг пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии (НОК).

"Пять международных федераций - бокс, легкая атлетика, плавание, регби и велоспорт - уже включили эту процедуру как обязательное условие для участия в международных соревнованиях. Белорусские атлеты планируют начать тестирование в августе для возможности участия в турнирах в сентябре этого года", - сказала директор Республиканского научно-практического центра спорта, председатель медицинской и антидопинговой комиссии Белоруссии Ирина Малеваная, которую цитирует пресс-служба НОК.

"Однако протокол этого тестирования Международным олимпийским комитетом еще не прописан. На заседании (медицинской и антидопинговой комиссии НОК в Минске - ИФ) определены возможные механизмы реализации этих требований, источники финансирования, методика проведения данных анализов и юридические вопросы, которые необходимо будет решить в ходе проведения данного вида тестирования", - добавила она.

Белоруссия
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