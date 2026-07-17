Гандболистка ЦСКА Семина рассказала о смешанных эмоциях от отмены санкций

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Полусредняя ЦСКА и сборной России Варвара Семина заявила, что с волнением восприняла сообщение о решении Международной федерации гандбола (IHF) отменить санкции в отношении России.

"Пока что я испытываю смешанные эмоции по поводу этого решения. Конечно же, присутствует большая радость, ведь это действительно большой шаг. Но при этом нам еще необходимо дождаться реакции от Европейской гандбольной федерации", - сказала Семина "Интерфаксу".

"Наше отстранение длилось почти 4,5 года и за это время мы успели отвыкнуть от некогда привычного соревновательного ритма, включавшего в себя международные старты. Окончательное понимание ситуации наступит в тот момент, когда уже появится чуть больше конкретики. Но, безусловно, это очень радостное и волнительное ощущение", - отметила она.

Спортсменка выразила уверенность в том, что отечественный гандбол вскоре сможет вернуться на привычный уровень.

"Ввиду своего возраста, у меня не столь большой опыт международных стартов. Но я думаю, что столь продолжительный срок нашего отстранения не мог не пройти бесследно. На разных континентах и во многих странах в гандбол играют совершенно по-разному. Везде есть свои тонкости и хитрости. И когда у тебя есть возможность проводить спарринги с соперниками из других государств, то ты можешь у них что-то перенять и чему-то научиться", - отметила она.

"В первое время будет тяжеловато и очень важно именно психологически справиться с этой ситуацией. Уверена, что постепенно мы сможем вернуться на свой привычный уровень и у нас всё будет хорошо", - подчеркнула Семина.

"С возвращением международных матчей отечественный гандбол только выиграет. За последние 10 лет было приложено много усилий для того, чтобы в России наш вид спорта обрел большую популярность. В частности, этому способствовали успешные выступления на Олимпийских играх. Международные старты всегда приковывают к себе дополнительное внимание со стороны болельщиков, а для нас это будет дополнительная возможность заявить о себе. У нас очень сильный чемпионат, но когда тебе выпадает шанс сыграть против соперников, действующих в иной манере, то это помогает тебе совершенствоваться и расти. Так что пришла пора для нас перенимать ценный опыт", - сказала гандболистка ЦСКА.

IHF стала 13-й федерацией, допустившей россиян к своим соревнованиям без ограничений.