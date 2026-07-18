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Президент Мексики и премьер Канады прибудут на финал ЧМ-2026

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни по приглашению президента США Дональда Трампа посетят финал Чемпионата мира по футболу 2026 года в воскресенье.

"Я получила приглашение от президента Трампа на финал Чемпионата мира в воскресенье, и я решила принять его. Премьер-министр Канады Карни также будет там", - приводит в субботу слова Шейнбаум агентство EFE.

Шейнбаум не присутствовала на матче открытия Чемпионата мира по футболу в Мексике, так как отдала свой билет девушке из числа коренного населения, играющей в футбол. В то же время она дважды посещала матчи, в которых принимала участие сборная Мексики.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в трех странах - Канаде, Мексике и США. В финальном матче турнира, который состоится в воскресенье на стадионе MetLife в Нью-Джерси, встретятся сборные Аргентины и Испании.

футбол ЧМ-2026 Мексика Канада Клаудиа Шейнбаум Марк Карни
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