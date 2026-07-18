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Нападающий Дмитрий Воробьев перешел из "Локомотива" в "Краснодар"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Нападающий Дмитрий Воробьев стал игроком "Краснодара", сообщается на сайте футбольного клуба.

Футболист подписал контракт до конца июня 2030 года.

28-летний Воробьев – воспитанник академии "Краснодара", однако за основную команду клуба не играл. В РПЛ он защищал цвета "Нижнего Новгорода", "Оренбурга", "Сочи". До последнего времени – с 2024 по 2026 год футболист выступал за московский "Локомотив". В его составе за два года забил 25 голов и сделал 11 результативных передач.

Краснодар Локомотив футбол Дмитрий Воробьев
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